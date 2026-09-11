На 11 септември рожден ден имат

Кеворк Кеворкян, журналист, създател на "Всяка неделя"
Илин Димитров, министър на туризма
Проф. д-р Мария Илиева (Маша), примабалерина, хореограф, преподавател в НМА
Доц. д-р Тодор Чобанов, историк, археолог, бивш зам.-министър на културата
Антон Янев, строителен инженер
Проф. Леандър Литов, квантов физик, ръководител на българския екип към ЦЕРН
Александър Каракачанов, един от създателите на СДС, съосновател на Клуба за гласност и преустройство, бивш кмет на София
Андрияна Сукова-Тошева, заместник генерален директор на ГД “Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” в ЕК
Доц. д-р Аделина Цакова, началник на Клинична лаборатория, ДКЦ “Софиямед”
Валентина Радинска, поетеса
Никола Калудов, дипломат
Пламен Марков, бивш футболист и треньор
Таня Димитрова, актриса