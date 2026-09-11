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Проф. Георги Рачев: Валежите за 15-ти септември ще...

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На 11 септември рожден ден имат

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Кеворк Кеворкян, журналист, създател на "Всяка неделя"

Илин Димитров, министър на туризма

Проф. д-р Мария Илиева (Маша), примабалерина, хореограф, преподавател в НМА

Доц. д-р Тодор Чобанов, историк, археолог, бивш зам.-министър на културата

Антон Янев, строителен инженер

Проф. Леандър Литов, квантов физик, ръководител на българския екип към ЦЕРН

Александър Каракачанов, един от създателите на СДС, съосновател на Клуба за гласност и преустройство, бивш кмет на София

Андрияна Сукова-Тошева, заместник генерален директор на ГД “Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” в ЕК

Доц. д-р Аделина Цакова, началник на Клинична лаборатория, ДКЦ “Софиямед”

Валентина Радинска, поетеса

Никола Калудов, дипломат

Пламен Марков, бивш футболист и треньор

Таня Димитрова, актриса

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