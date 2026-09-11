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Слънчево и горещо ще е на 11 септември

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Слънчево и горещо ще е на 11 септември

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Максималните температури ще са между 31° и 36° СНИМКА: Pixabay

Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 31° и 36°, в София -около 31°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър, от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

Над планините ще е предимно слънчево. След обяд в Западна Стара планина, а до вечерта и в масивите от Югозападна България ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток, но до вечерта ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 18°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА, 

Максималните температури ще са между 31° и 36° СНИМКА: Pixabay

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