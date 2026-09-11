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Проф. Георги Рачев: Валежите за 15-и септември ще са предимно в сутрешните часове

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Проф. Георги Рачев Кадър: бТВ

Гледайте и слушайте прогнозите, защото до 15-и септември ще се получи нещо средно и все пак валежите ще са на по-малко места и ще се предимно в сутрешните часове.

Това посъветва проф. Георги Рачев в сутрешната си прогноза всички родители, ученици, и организаторите на предстоящите празненства.

"Последният трийсетак ще бъде в София днес, след това идва хубава есенна идилия, чак към 21-22-и ще е по-хладно времето", продължи с прогнозата той.

"Нивото на Дунав продължава да пада, работи унгарската АЕЦ, нашата също е добре, но румънската няма силици. До края на месеца ще продължи този тежък момент с критично ниско ниво на Дунав", коментира той.

По думите му в Западна България в неделя затваряме лятото, а в източна - в понеделник. 

"Хубава, топла, нормална есен, връщаме се към нормалното а тази част на годината. За тази година свърши топлото и сухо лято", добави Рачев пред bTV. 

Проф. Георги Рачев Кадър: бТВ

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