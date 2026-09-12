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На 12 септември рожден ден имат

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Аня Пенчева, актриса

Доц. д-р Светослав Спасов, директор на Центъра за подкрепа на ядрената сигурност при УНСС, бивш постоянен представител на ООН, ОССЕ и други международни организации във Виена

Ваня Григорова, общински съветник в Столичната община и председател на Комисията по здравеопазване и социална политика

Николай Малинов, почетен председател на НД “Русофили”, председател на Международното движение на русофилите

Иво Хаджимишев, художник-фотограф

Любомир Денев, джаз музикант, композитор и диригент

Петър Лесов, олимпийски шампион по бокс

Рени Врангова, актриса

Лияна, фолкпевица

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