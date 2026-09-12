На 12 септември рожден ден имат

Аня Пенчева, актриса
Доц. д-р Светослав Спасов, директор на Центъра за подкрепа на ядрената сигурност при УНСС, бивш постоянен представител на ООН, ОССЕ и други международни организации във Виена
Ваня Григорова, общински съветник в Столичната община и председател на Комисията по здравеопазване и социална политика
Николай Малинов, почетен председател на НД “Русофили”, председател на Международното движение на русофилите
Иво Хаджимишев, художник-фотограф
Любомир Денев, джаз музикант, композитор и диригент
Петър Лесов, олимпийски шампион по бокс
Рени Врангова, актриса
Лияна, фолкпевица