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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23546054 www.24chasa.bg

Планинската спасителна служба предупреди за рязко застудяване през следващите дни

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Планински спасители. СНИМКИ: ПСС - Отряд Кюстендил

Планинската спасителна служба предупреди туристите за рязко застудяване през следващите дни. Особено внимания трябва да има във високите части на планините.

"Следващите няколко дни, преди преход, особено във високите части на планините, следете прогнозата. Събота срещу неделя се очакват осезаеми застудявания - казват от ПСС. - Носете си допълнителни дрехи и топли напитки.

Не подценявайте условията. В ниското е едно, горе е съвсем различно и в момента, в който се скрие слънцето, става рязко студено с увеличаващ се риск от хипотермии и измръзвания.

Понякога дори най-тривиална на пръв поглед спасителна акция може да отнеме часове, така че не подценявайте условията и носете топли дрехи и напитки. Най-тежката екипировка е тази, която ти трябва, когато я нямаш."

Планински спасители. СНИМКИ: ПСС - Отряд Кюстендил

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