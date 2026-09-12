Застудяване и дъжд ни очакват на 12 септември

Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26° - 28° в Северозападна България до 32° - 34° на югоизток, в София - около 27°. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони от страната.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Привечер от запад облачността ще се увеличава, но все още ще е почти без валежи. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, но до вечерта ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 27°-29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и след обяд в масивите на Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен до силен вятър от запад-северозапад и с него ще нахлува хладен въздух. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 15°.