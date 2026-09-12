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Православен календар за 12 септември

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Православен календар

Св. свщмчк Автоном (Отдание на Рождество Богородично) (Тип. с. 75)

Св. Автоном бил епископ на Италия, но когато император Диоклетиан започнал гоненията срещу християните, се преселил във Витиния. Там той просвещавал езичниците в словото Христово и построил храм. По-късно напуснал града и продължил да просвещава хората и в други малоазийски градове и села. По време на проповед в храма на гр. Сореос езичници нападнали богомолците, убили Автоном и затрупали тялото му с камъни. По-късно там бил издигнат храм, в който болните намирали изцеление.

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