Движението по пътя Ботевград – Мездра е спряно и в двете посоки заради катастрофа

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Временно е ограничено движението и в двете посоки при км 177 по път I-1 Ботевград – Мездра, в района на местността Копяновец, заради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от АПИ.

За леките автомобили е въведен обходен маршрут: Ботевград – път III-161 – Литаково – Рашково – Ребърково и обратно.

За моторните превозни средства над 12 тона, пътуващи в посока София, обходът е през Ребърково – път II-16 Злидол – Своге – Нови Искър – София.

Тежкотоварните автомобили над 12 тона, които се движат в посока Враца, трябва да преминават по маршрута Ботевград – автомагистрала „Хемус" – Ябланица – път I-3 – Златна Панега – път III-103 – Роман – Кален – Мездра – път I-1.

Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена с пътните условия скорост, съветват от агенцията.