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Православен календар за 13 септември

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+ 15 Неделя след Петдесетница. Неделя преди Въздвижение. Обновление на храма на Свето Възкресение в Йерусалим. Св. свщмчк Корнилий стотник (Предпразненство на Въздвижение на Честния кръст)

Корнелий произхождал от знатен римски род и бил стотник от Италийския полк. Отначало бил езичник, но повярвал в Христа, след като бил удостоен да види ангел Божий и да получи послание свише - да намери ап. Петър и да изпълнява всяка негова заръка. Тогава Корнилий и цялото му семейство приели Свето кръщение от самия апостол Петър. Корнилий станал негов последовател и спътник. До края на живота си служил вярно на Бога.

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