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Интензивен е трафикът на "Капитан Андреево", "Лесово" и "Калотина"

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ГКПП Капитан Андреево Снимка: Снимка: Архив

Трафикът е интензивен по границата с Турция на граничния  пункт "Капитан Андреево" за леки автомобили на вход и на изход за товарни автомобили, както и на ГКПП "Лесово" на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция" на сайта си. Данните са към 6:00 часа.

По границата със Сърбия трафикът е интензивен на ГКПП "Калотина" на изход за леки автомобили. От "Гранична полиция" напомнят информация на външното ни министерство, че на 14 септември са планирани стачки на международни превозвачи от Сърбия.

По границата с Гърция, Румъния и Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични преходи. Фериботните връзки по направленията Оряхово - Бекет и Свищов - Зимнич не работят временно поради ниското ниво на река Дунав.

ГКПП Капитан Андреево

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