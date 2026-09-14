Десерт с дренки и маскарпоне

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Подслажда се с мед

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на адреси [email protected] и [email protected]. За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

В началото на сезона на дренките Марияна Бончева ни изпраща рецепта за лесен десрт с маскарпоне, подсладен с мед.

ПРОДУКТИ

400 г маскарпоне,

2 чаши узрели меки дренки,

1 пакетче (10 г) желатин,

2 с. л. течен мед,

листенца мента

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Измиваме дренките под течаща вода и ги почистваме от костилките. Разтваряме желатина във вода според указанията на пакетчето (в случая 6 супени лъжици) и го оставяме да набъбне. Набъбналия желатин разтваряме на водна баня до пълното му втечняване.

Смесваме желатина с дренките, прибавяме маскарпонето и разбъркваме. Подслаждаме с меда и разпределяме в малки купички. Отгоре заравняваме и оставяме да стегнат в хладилника за няколко часа.

Обръщаме в чинийки за сервиране и украсяваме с дренки и листенца мента.