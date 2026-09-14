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Слънчево и на 14 септември, облаци за кратко следобед

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Снимка: Pixabay

Днес ще бъде предимно слънчево. Главно около и след обяд ще има временни увеличения на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София около 23°. Такава е прогнозата за времето на НИМХ, цитирана от БТА

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 23°-25°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра – около 9°.

Във вторник, 15 септември, облачността ще е променлива, по-често значителна. На места ще има и превалявания, предимно слаби. В източната половина от страната вятърът ще се ориентира от североизток. Ще остане сравнително хладно, преобладаващите минимални температури ще бъдат между 10° и 15°, максималните – 22°-27°.

В сряда ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има само на отделни места, главно в планините и планинските райони. Сутринта на места в Източна България ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от източната четвърт. Дневните температурите бавно ще се повишават.

Снимка: Pixabay

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