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Скъпите дизел и зърно май качват цената на хляба д...

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На 14 септември рожден ден имат

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Арх. Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството

Илиана Иванова, представител на България в Европейската сметна палата, бивш еврокомисар по иновации

Антоанета Добрева-Нети, актриса и певица

Д-р Иван Вецев, акушер-гинеколог, началник на отделение “Рискова бременност” във Втора САГБАЛ “Шейново”, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Д-р Мариета Райкова, управител на ДКЦ “Софиямед - Люлин”

Николай Тишев, политик, член на борда на директорите на “Пристанище Бургас” ЕАД

Явор Куюмджиев, енергиен експерт, бивш заместник-министър на енергетиката

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