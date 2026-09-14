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Интензивно е движението на "Капитан Андреево" и "Лесово" за тирове

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Граница СНИМКА: pixabay

Движението е интензивно на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) "Капитан Андреево" и "Лесово" на изход за товарни автомобили, съобщава Главна дирекция "Гранична полиция" на сайта си към 6:00 часа.

Преминаването през граничните преходи с Румъния е нормално. От 10. 07.2026 г. фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно не работи поради ниското ниво на река Дунав.

От 21.07.2026 г. фериботната връзка, обслужваща граничния преход Свищов-Зимнич, временно преустановява работа поради ниското ниво на река Дунав, напомнят от "Гранична полици".

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През преходите "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.

През преходите "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Република Северна Македония движението е нормално на всички ГКПП.

Преминаването на границата с Република Сърбия е нормално на всички пунктове.

Граница СНИМКА: pixabay

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