Зимното разписание на метрото влиза в сила, трамваи и автобуси са с нови маршрути

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Метрото минава на зимно разписание, а заради ремонта на бул. „Княгиня Мария-Луиза" се променят маршрутите на четири трамвая и четири автобуса.

Интервалите между мотрисите се скъсяват заради очаквания по-голям пътникопоток. Новото разписание важи за всички линии – М1, М2, М3 и М4, съобщиха от Столичната община.

До 12 октомври ще има промени и в наземния транспорт заради втория етап от реконструкцията на трамвайния релсов път по бул. „Княгиня Мария-Луиза", в участъка между ул. „Опълченска" и ул. „Козлодуй".

Заради ремонта се променят маршрутите на трамваи №№ 3, 4, 6 и 7 и автобуси №№ 78, 213, 305 и 404. Възстановяват се трамваи № 12 и № 27, а за пътниците се пуска и временна автобусна линия А3ТМ.

Трамвай № 3

Линията ще се движи от жп гара „Захарна фабрика" по маршрута си до кръстовището на бул. „Константин Величков" и ул. „Цар Симеон".

След това трамваите ще завиват наляво по бул. „Константин Величков", ул. „Скопие", през кв. „Триъгълника" и по бул. „Княгиня Мария-Луиза" до кв. „Орландовци". Промяната е двупосочна.

Трамвай № 4

Към кв. „Орландовци" трамваите ще се движат от бул. „Никола Петков" по досегашния маршрут до кръстовището на бул. „Христо Ботев" и ул. „Струга".

Оттам завиват надясно по ул. „Струга", надясно по бул. „Княгиня Мария-Луиза" и продължават до кв. „Орландовци".

В обратната посока маршрутът започва от кв. „Орландовци" до кръстовището на бул. „Княгиня Мария-Луиза" и ул. „Козлодуй". Следват ляв завой по бул. „Княгиня Мария-Луиза", десен по ул. „Алабин", бул. „Македония" и връщане по маршрута към бул. „Никола Петков".

Трамвай № 6

От ж.к. „Обеля-2" трамваите ще следват маршрута си до кв. „Триъгълника".

След това завиват надясно по ул. „Скопие", ул. „Габрово" и бул. „Константин Величков", наляво по бул. „Александър Стамболийски", през пл. „Възраждане", надясно по бул. „Христо Ботев" и продължават до ж.к. „Иван Вазов". Промяната е двупосочна.

Трамвай № 7

Към метростанция „Хан Кубрат" трамваите ще се движат от кв. „Манастирски ливади-запад" до кръстовището на бул. „Христо Ботев" и ул. „Струга".

Оттам завиват надясно по ул. „Струга", наляво по бул. „Княгиня Мария-Луиза" и продължават до метростанция „Хан Кубрат".

В обратната посока трамваите ще тръгват от метростанция „Хан Кубрат" до кръстовището на бул. „Княгиня Мария-Луиза" и бул. „Христо Ботев".

Продължават направо по бул. „Княгиня Мария-Луиза", надясно по ул. „Алабин", наляво по бул. „Христо Ботев" и по маршрута си до кв. „Манастирски ливади-запад".

Връщат се трамваи № 12 и № 27

Трамвай № 12 възстановява маршрута си между пл. „Журналист" и кв. „Илиянци".

№ 27 отново ще се движи от кв. „Манастирски ливади-запад" до жп гара „София-север".

Промени има и при четири автобусни линии

Автобуси №№ 78, 213, 305 и 404 в посока Централна жп гара ще се движат по маршрутите си по бул. „Сливница" до Лъвов мост.

След кръговото кръстовище продължават направо по бул. „Сливница", завиват надясно по бул. „Христо Ботев", след това надясно по бул. „Княгиня Мария-Луиза" до Лъвов мост и продължават по маршрутите си.

Пуска се и автобус А3ТМ

Временната линия ще свързва пл. „Възраждане" с транспортния надлез „Надежда".

Автобусите тръгват от пл. „Възраждане", от началната спирка с код 1272 – трамвайна спирка. Следва ляв завой по бул. „Александър Стамболийски", наляво по бул. „Христо Ботев" и наляво по бул. „Княгиня Мария-Луиза" до транспортния надлез „Надежда".

А3ТМ ще се движи двупосочно

За линията ще бъде осигурена необходимата сигнализация за разрешаване на левия завой от северното локално платно на бул. „Александър Стамболийски" при пл. „Възраждане" към централното платно в посока пл. „Света Неделя".