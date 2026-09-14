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Добри са условията за туризъм в планините

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Билото на Стара планина.

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е слънчево. Температурите са между 3 и 8 градуса в планинските курорти. Има умерен до силен вятър и преминаваща мъгла във високите части на Стара планина.

През изминалото денонощие е получен сигнал за мъж, обърнал се с АТВ в района на Кюстендил. Мъжът е получил вътрешни травми, използвана е въздушна линейка за транспортирането му до лечебно заведение, посочиха от планинската служба.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология днес в планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра – около 9°.

Билото на Стара планина.

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