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До 14 часа днес движението при км 163 на АМ "Струма" в посока Кулата да е с повишено внимание

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До 14 ч. днес движението при км 163 на АМ "Струма" в посока Кулата се осъществява с повишено внимание поради подмяна на електрически кабел в средна разделителна ивица, съобщиха от АПИ. Преминаването се регулира с пътни знаци.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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