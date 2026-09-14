До 14 часа днес движението при км 163 на АМ "Струма" в посока Кулата да е с повишено внимание

До 14 ч. днес движението при км 163 на АМ "Струма" в посока Кулата се осъществява с повишено внимание поради подмяна на електрически кабел в средна разделителна ивица, съобщиха от АПИ. Преминаването се регулира с пътни знаци.
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До 14 ч. днес движението при км 163 на АМ "Струма" в посока Кулата се осъществява с повишено внимание поради подмяна на електрически кабел в средна разделителна ивица, съобщиха от АПИ. Преминаването се регулира с пътни знаци.
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