На 15 и 16 септември временно ще се променя организацията на движението в област Кюстендил, сменят камери

На 15 и 16 септември за смяна на преброителни камери временно ще се променя организацията на движение в участъци от път I-6 София - Гюешево и по път II-62 Кюстендил - Невестино на територията на област Кюстендил, съобщават от АПИ

Утре – 15 септември, от 8 ч. до 21 ч. дейности ще се изпълняват на първокласния път в района на с. Ябълково /при 28-и км/, като трафикът ще се осъществява двупосочно в свободната лента.

От 8 ч. до 21 ч. ще се подменят камери и по второкласния път II-62 при с. Пиперков чифлик /при 3-и км/. Преминаването ще е двупосочно в свободната лента.

На 16 септември (сряда), от 8 ч. до 21 ч., ще се подменят камери на път I-6 в района на с. Гърляно /при 9-и км/. При изпълнение на планираните дейности превозните средства ще преминават двупосочно в една лента.

От 8 ч. до 21 ч. ще се подменят камери и при 17-и км на първокласния път в района на с. Жиленци. Трафикът ще се осъществява двупосочно в една лента.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.