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Катастрофа на пътя Добрич – Тервел, движението е в една лента

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Временно движението се осъществява двупосочно в една лента по път II-71 Добрич – Тервел в района на Малка Смолница поради катастрофа, съобщиха от АПИ. Трафикът се регулира от екип на "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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