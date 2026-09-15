Запечени смокини със сирене

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КОЙ ГОТВИ

В сезона на смокините Пепа Стоева ни изпраща бърза рецепта за обяд или предястие.

ПРОДУКТИ

За 2 порции:

7-8 пресни смокини,

250 г бяло

саламурено сирене,

100 г синьо сирене,

щипка риган или мащерка,

шепа сурови ядки (в случая бадеми),

1 с. л. масло,

1 с. л. мед,

препечени филии и хамон (или прошуто) за гарниране

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Нарязваме смокините на четвъртинки (ако са дребни - на половинки) и ги нареждаме по края на подходящ съд за печене, намазан с маслото. Сирената се поставят между смокините. Поръсваме с подправката и едро нарязаните ядки.

Печем около 15 мин на 180 градуса от момента на започване на къкренето на продуктите. Ако съдът позволява, го поставяме в загрята фурна. Ако е глинен, са нужни 10 мин да загрее. Когато сирената получат приятен загар, съдът се изважда от фурната и запечените смокини се заливат с меда.

Сервират се върху препечени филии хляб, като се прибавя по парче-две хамон.