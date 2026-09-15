Запечени смокини със сирене

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КОЙ ГОТВИ
В сезона на смокините Пепа Стоева ни изпраща бърза рецепта за обяд или предястие.
ПРОДУКТИ
За 2 порции:
7-8 пресни смокини,
250 г бяло
саламурено сирене,
100 г синьо сирене,
щипка риган или мащерка,
шепа сурови ядки (в случая бадеми),
1 с. л. масло,
1 с. л. мед,
препечени филии и хамон (или прошуто) за гарниране
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Нарязваме смокините на четвъртинки (ако са дребни - на половинки) и ги нареждаме по края на подходящ съд за печене, намазан с маслото. Сирената се поставят между смокините. Поръсваме с подправката и едро нарязаните ядки.
Печем около 15 мин на 180 градуса от момента на започване на къкренето на продуктите. Ако съдът позволява, го поставяме в загрята фурна. Ако е глинен, са нужни 10 мин да загрее. Когато сирената получат приятен загар, съдът се изважда от фурната и запечените смокини се заливат с меда.
Сервират се върху препечени филии хляб, като се прибавя по парче-две хамон.