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На 15 септември рожден ден имат

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Проф. Атанас Атанасов, актьор и режисьор

Акад. Пламен Карталов, директор на Софийската опера и балет

Милен Миланов, актьор, бивш дългогодишен председател и съосновател на фондация “А'Аскеер”

Проф. д-р Огнян Бранков, детски хирург

Нели Рангелова, певица

Драгомир Симеонов, журналист

Георги Илиев-Майкъла, бизнесмен, бивш футболист

Димитрина Ходжева, директор и председател на Съвета на фондация “Димитър Бербатов”

Д-р Медаин Кадиш, и.д. началник на Клиниката по вътрешни болести в УМБАЛ “Софиямед”

Александър Андреев, бивш председател на ЦИК

Петър Зехтински, бивш футболист

Китодар Тодоров, актьор

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