На 15 септември рожден ден имат

Проф. Атанас Атанасов, актьор и режисьор
Акад. Пламен Карталов, директор на Софийската опера и балет
Милен Миланов, актьор, бивш дългогодишен председател и съосновател на фондация “А'Аскеер”
Проф. д-р Огнян Бранков, детски хирург
Нели Рангелова, певица
Драгомир Симеонов, журналист
Георги Илиев-Майкъла, бизнесмен, бивш футболист
Димитрина Ходжева, директор и председател на Съвета на фондация “Димитър Бербатов”
Д-р Медаин Кадиш, и.д. началник на Клиниката по вътрешни болести в УМБАЛ “Софиямед”
Александър Андреев, бивш председател на ЦИК
Петър Зехтински, бивш футболист
Китодар Тодоров, актьор