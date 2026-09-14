От 15 до 18 септември променят движението към Пловдив при 68-и км на "Марица"

От утре – 15 септември, до 18 септември /петък/ за ремонт на фуги на мостово съоръжение се променя организацията на движение в платното за Пловдив при 68-и км на АМ „Марица", в област Хасково. При изпълнение на планираните дейности поетапно ще се ограничава движението по трите пътни ленти в посока Пловдив, като трафикът ще преминава по свободната лента, при скорост до 90 км/ч, съобщиха от АПИ.

Дейностите ще се изпълняват от пътноподдържащото дружество, с което Агенция „Пътна инфраструктура" има договор за текущ ремонт и поддържане на АМ „Марица".

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Необходимо е шофьорите да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.