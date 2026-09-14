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Катастрофа на нулевия километър на "Хемус" към София

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Снимка: Дима Максимова

Временно се ограничава движението по изпреварващата и едната активна лента при км 0 на АМ "Хемус" в посока София заради катастрофа, съобщиха от АПИ. 

Движението се осъществява в останалите две активни ленти. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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