Катастрофа на нулевия километър на "Хемус" към София

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Временно се ограничава движението по изпреварващата и едната активна лента при км 0 на АМ "Хемус" в посока София заради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Движението се осъществява в останалите две активни ленти. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".