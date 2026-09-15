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Облачно и хладно ще е 15 септември, на някои места ще превали

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Максималните температури ще бъдат между 21° и 26° СНИМКА: Pixabay

На връх Мусала ще вали слаб сняг

Днес над страната ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, а след обяд над много райони. На отделни места, главно в планините от Западна България ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, в София - около 22°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове. На отделни места по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат 21°-24°. Температурата на морската вода е 23°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще има променлива облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд, на връх Мусала - слаб сняг. Ще духа слаб и умерен вятър предимно от изток-североизток, по високите части - от северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра – около 10°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА. 

Максималните температури ще бъдат между 21° и 26° СНИМКА: Pixabay

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