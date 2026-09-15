Проф. Рачев: Петък ще е върхът на сладоледа - с топло и хубаво време

Напред и нагоре – знанието е слънце, каза Рачев за днешния първи учебен ден

Този петък ще бъде най-топлият ден от седмицата. Ще е върхът на сладоледа на най-топлото цялата тази седмица и в България температурите след секунди ще ги видим, ще стигнат 27-28 градуса. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев пред bTV.

„Няма нужда да ходим до Лисабон за 29 градуса и тук ще е добре. В Лисабон сега му е времето да се ходи следващата и последващата седмица, когато ще бъде топло, хубаво, топло време. Есента лека-полека идва и в Европа", каза още той.

Топло и предимно сухо време ни очаква през следващите дни, а температурите постепенно ще се повишават. В петък се очакват най-високите стойности за седмицата – на места до 27-28 градуса, каза той.

По думите му днешният 15 септември ще започне с приятно и спокойно време. „Детайлите са много простички. Едно равно, хубаво време с температури между 16 в 9 часа и 20, 20 и няколко градуса", каза проф. Рачев.

Той използва първия учебен ден, за да отправи специален поздрав и към учителите.

„Аз искам да поздравя другата част от голямото сражение. Това е с учителите. И тях сме ги поздравили. Не сме ги пропуснали. Специален акцент върху тях, защото това са хората, които учат нашите деца. И се надявам, че най-после ще започнем да ги учим да мислят. Което е най-важното в целия този живот – да мислят самостоятелно, а не да възприемат от изкуствен, естествен или не знам си какъв интелект всичко наготово", коментира той.

Според него самостоятелното мислене е важно и защото позволява на хората да поставят под съмнение вече установени модели.

„Макар че това е доста по-лесно, когато успееш да мислиш, подлагаш на съмнение някои статуква, които са установени. А това за всички управляващи по целия свят не е много-много добре. Така че напред и нагоре – знанието е слънце", каза Рачев.

Що се отнася до времето днес, слънцето няма да се показва често, особено в Западна България. Очаква се разкъсана облачност и малка вероятност за валежи.

„И слънцето няма днеска много-много да се показва, особено в Западна България, но ще бъде сравнително така разкъсана облачност, много хубаво. Не вярвам нещо да се случи по отношение на дъжда. Дъждът ще бъде по-скоро манна небесна, да им върви по вода, ако случайно някъде се случва", посочи климатологът.

През следващите дни България ще остане под влиянието на сравнително високо атмосферно налягане. По-съществена промяна се очаква към края на седмицата.

„До тогава България остава в зона на сравнително високо атмосферно налягане. Ето тук има едно така циклонално смущение над Италия в петък, което може би леко ще засегне България, но събота и неделя – до неделя – много хубаво, топло, вече не е типичното лято", обясни Рачев.

По думите му температурите ще се повишават постепенно, но прохладните сутрини вече ще напомнят, че лятото е към края си.

„Ще стане от утре все по-топличко и по-топличко в цяла България, но сутрешните температури, ниското слънце ще подсещат, че сме си в края на краищата на есента, т.е. в края на лятото. И за съжаление денят все повече се скъсява", каза той.

Проф. Рачев обърна внимание и на продължаващото засушаване. По думите му ситуацията с водите на Дунав остава сериозна.

„Общо взето Дунавът вчера отбеляза почти нула. Нямаше никакво изменение на водното количество в района на Видин. Иначе по нашето криворечие продължава да пада. Ние непрекъснато се намираме на ръба на едно от най-ниските водни количества, които са измервани някога в Дунава", каза той.

„Вчера във Видин беше под 1300 куб. м/с, при 4000 нормален минимален отток за тази част от годината", допълни климатологът.

Той очаква около 21-22 септември да премине процес, който да донесе валежи в България и Румъния.

„На 21-и, 22-и очаквам един процес, който да даде валежи не само в България, но и в Румъния и малко от малко да отласне това абсолютно ниско водно количество на Дунав в този момент, за да не спре и нашият АЕЦ, защото сега пък му предстои един планов ремонт на един от хилядниците и ще бъде доста проблематично", заяви Рачев.

В София днес температурите ще бъдат около 20 градуса, а през следващите дни ще се повишават. След това се очаква постепенно захлаждане.

„Ето ги те 20 градуса, които моето въображение... Може да е малко по-оптимистично. Той вчера беше така по-оптимистично и се стопли. Слънчо не е чак толкова слабичък. Все пак денят е почти малко повече от 12 часа", каза климатологът.

„Ето го затоплянето. До неделя. И след това бавно-бавно се понижават температурите от 25-26 градуса до 20. След това леко затопляне. Особено сутрешните – 11 градуса виждаме. Сутрин вече задължително около... ще се появи росата. Ще бъде хладно сутринта", прогнозира той.

„Мъглите – тези опасни атмосферни явления. Особено за транспорта, за земния транспорт, се появяват при всички положения", каза той.

По думите му септември тази година продължава да бъде значително по-топъл от нормата.

„Иначе ние сме 4 градуса до този момент над нормата за септември месец. Въобще не малко се оплакваме по отношение на топлина. Сухо. Валежи просто няма да има", заяви климатологът.

В Пловдив също се очаква топло време с максимални температури около 27 градуса, но сутрините ще бъдат значително по-хладни.

„Пловдив, както винаги. София с плюс 2-3 градуса. 27 градуса. Вече есента е 14-15 градуса. Слънчо се мъчи да се появи над хоризонта. То за Пловдив това си е зима вече. Официално. Аз предлагам да не палят гумета. 13 градуса е много свежо, много хубаво време за Пловдив", пошегува се Рачев.

След затоплянето се очаква известно понижение на температурите до около 23 градуса, след което отново ще има затопляне към края на месеца.

„Миналата година беше вторият септември най-топъл в историята на метеорологичните наблюдения. Тази година нищо чудно септември месец, ако така продължава прогнозата, да се окичи със златния медал", каза проф. Рачев.

По Черноморието температурите ще бъдат малко по-ниски. В Бургас и Варна се очакват максимални стойности около 23-25 градуса, а температурата на морската вода ще бъде около 23-25 градуса.

„Ако по-консервативно на морето. И нормално. Максимално 23-24. Това е у нас и част от годината, когато морето и сушата са практически едно и също", обясни Рачев.

Той посочи, че температурите на водата все още са подходящи за къпане.

„23-24, на места до 25 градуса е температурата на водата. С 1 градус малко е по-хладничко навънка. Но не са чак толкова ниски сутрешните температури, защото морето казва своето влияние. Са слънчево време, така че тези, които не обичат много топлина и е противопоказно къпането в морето, пак че можеш да се къпеш. Чудесно време за релакс и за почивка", каза климатологът.

Според него във Варна и Бургас постепенно започва да се усеща характерната за есента промяна в температурите между северното и южното Черноморие.

В Русе също се очаква затопляне, като в петък температурите могат да достигнат 27-28 градуса. Сутрешните стойности обаче вече ще бъдат около 11-12 градуса.

В Плевен прогнозата е още по-топла.

„И Плевен, който е с 29-та, дори днеска рано сутринта погледнах, дори за 30 градуса се говори да стигне в петъчния ден, което не е много типично, макар че това се приближава към максималните измерени температури в този есенен септемврийски месец", каза Рачев.

Климатологът обърна внимание и на земеделците, които все още имат нужда от вода за посевите.

„Топло. Тези от агробизнеса, които имат нужда и трябва да поливат, сега му е времето. Ако работят и поливните системи и помпи, защото този релеф показахме. Това знаем, че е изключително голям проблем. И едва ли ще бъде разрешено в продължение на следващото. Решението е милиони", каза той.

„Всеки, който е бил в Гърция, знае – като мине Промахон, през лятото навсякъде се полива. Хората не са унищожили това, което има", каза още той.

Като цяло прогнозата за следващите дни е за топло, предимно сухо и спокойно време, с най-високи температури около 27-28 градуса в петък. По-съществена промяна и евентуални валежи се очакват около 21-22 септември.