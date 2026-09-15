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Катастрофа затруднява движението по пътя Бяла – Копривец

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Временно движението при км 9 по път II-51 Бяла – Копривец се осъществява в една лента заради пътен инцидент.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от АПИ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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