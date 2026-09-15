Ето как се променя движението в София за Европейската седмица на мобилността

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Във връзка с провеждането на „Европейска седмица на мобилността – Уикенд без автомобили" се въвеждат временни промени в организацията на движението.

От 4:30 ч. на 19 септември до 18:00 ч. на 20 септември 2026 г. се забраняват престоят и паркирането на пътни превозни средства на ул. „15-и ноември" в участъка между ул. „Шипка" и бул. „Цар Освободител".

От 4:30 ч. на 19 септември до 23:30 ч. на 20 септември 2026 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Цар Освободител" в участъка между ул. „Княз Александър I" и бул. „Васил Левски". Ще бъде осигурено преминаването през пл. „Народно събрание", по ул. „15-и ноември" и ул. „Георги С. Раковски" съгласно одобрения проект за временна организация на движението.

На 20 септември София ще даде още повече пространство на велосипедистите.

От 10:00 до 12:00 ч. ще се проведе градско велошествие, организирано от Столична община, „Център за градска мобилност" ЕАД и Посолството на Кралство Дания.

Велошествието ще започне от пл. „Народно събрание" и ще премине по трасе, вдъхновено от историческия финал на Giro d'Italia в София през пролетта на 2026 г. Маршрутът е: пл. „Народно събрание" – бул. „Цариградско шосе" – ул. „Самоковско шосе" – наляво по бул. „Копенхаген" – наляво по бул. „Цариградско шосе" – пл. „Народно събрание".