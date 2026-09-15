Слънчево и топло в четвъртък и петък, температурите до 29°

През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалява, като по-значителна ще остане над югоизточните райони. Сутрин в Източна България и на отделни места в низините се очакват ниска облачност и мъгла.

Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а по Черноморието – малко по-високи. В София ще са около 12°.

През деня ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността около и след обяд. На места в югоизточните райони ще има слаби краткотрайни валежи, а след пладне такива са възможни и в отделни планински райони.

Ще духа слаб вятър от изток-североизток, до умерен в югоизточната част на страната. Максималните температури ще достигнат между 23° и 28°, а в София – около 25°.

По Черноморието също ще бъде предимно слънчево, но с временни увеличения на облачността. По южното крайбрежие през почти целия ден ще има значителна облачност и слаби краткотрайни валежи. Вятърът ще бъде до умерен от изток-североизток, предава БТА.

Максималните температури по морето ще са между 24° и 26°. Температурата на морската вода е 23°-25°, а вълнението ще бъде 2-3 бала.

В планините ще има променлива облачност и на места, главно в масивите от Югозападна България и Централна Стара планина, ще превали слабо. По високите части ще духа до умерен вятър от северната четвърт. Температурата на 1200 метра ще бъде около 16°, а на 2000 метра – около 10°.

В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността около и след обяд. Сутрин на места в Източна България отново ще има ниска облачност или мъгла.

Вятърът ще остане слаб и ще бъде от източната четвърт. Минималните температури ще са между 8° и 13°, а дневните – между 24° и 29°. В петък се очаква затопляне с още 1-2 градуса.