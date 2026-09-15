Завърши строежа на обходния път на Рудозем

Завърши изграждането на обхода на град Рудозем, с дължина 2,4 км. Отсечката е част от второкласния път II-86 Средногорци – Рудозем. Работата на обекта приключи с подписването на акт 15 за установяване годността за приемане на строежа. Предстои свикване на Държавна приемателна комисия за съставяне на акт 16 и издаване на Разрешението за ползване.

С построяването на обходното трасе транзитният трафик се извежда извън града, с което се улеснява пътуването към гранично контролно-пропускателен пункт Рудозем - Ксанти и се повишава пътната безопасност. Второкласният път II-86 е основната връзка на община Рудозем с областния център Смолян.

Обходният път преминава по съществуваща улица в Рудозем и по ново трасе, което пресича река Чепинска и след това се включва чрез кръстовище с пътя Средногорци – Рудозем. Новата отсечка е с две ленти за движение по 3,75 м и два тротоара по 1,5 м. Изградени са 7 подпорни стени и 5 укрепителни стени. Триклонното кръстовище при 132-ри км е реконструирано в кръгово, ремонтиран е мостът над р. Арда, изграден е нов мост над река Чепинска. Преместени са инженерни мрежи - електропреносни и телекомуникационни кабели, реконструиран е магистрален водопровод с дължина 230 м и канализационен колектор с дължина 530 м, укрепено е срутището в района на 134-ти км.

Проектът за изграждане на обходния път на Рудозем от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530, област Смолян е реализиран по Програма „ИНТЕРРЕГ VI A Гърция – България 2021-2027".

Изпълнител на обекта е „ИСА 2000" ЕООД. Стойността на договора е 4 742 121,11 евро с ДДС, като към него е сключено допълнително споразумение за 2 275 199,89 евро с ДДС. Строителният надзор е осъществен от „Пътконсулт 2000" ЕООД. Техният договор е за 45 770,85 евро с ДДС и допълнително споразумение за 21 690,18 евро с ДДС. Авторският надзор е на „Илия Бурда" ЕООД.

За цялостното реализиране на проекта за обходен път е изградено армонасипно съоръжение с дължина около 200 метра при км 134+388. Проектирането и изграждането е изпълнено от „ОРС – ИНФРАСТРУКТУРА" ООД. Стойността на договора е 3 061 615,78 евро (5 988 000 лв.) с ДДС. Строителният надзор е осъществен от „Консулт Инженерингс" ЕООД и е на стойност 18 249,54 евро (35 693 лв.) с ДДС. За съоръжението е съставен акт 15 в края на ноември м. г. и предстои издаване на Разрешението за ползване.