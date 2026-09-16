Мариновани камби

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КОЙ ГОТВИ

Румен Петров ни изпраща рецепта за туршия от камби. “Стават хрупкави, с много приятен сладко-кисел вкус”, пише ни той.

ПРОДУКТИ

4,5 кг червени месести камби

За маринатата:

4 и 1/2 ч. ч. вода,

2 ч. ч. оцет,

1/2 ч. ч. сол,

2 и 1/2 ч. ч. захар,

дафинов лист, черен пипер и бахар на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Измиваме камбите, почистваме ги от семенниците и ги слагаме в подходящ съд.

Смесваме продуктите за маринатата и я слагаме да заври. След като маринатата изстине, заливаме камбите и ги оставяме да престоят едно денонощие.

Редим ги плътно в буркани и стерилизираме 5 минути.