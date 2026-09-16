Мариновани камби

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КОЙ ГОТВИ
Румен Петров ни изпраща рецепта за туршия от камби. “Стават хрупкави, с много приятен сладко-кисел вкус”, пише ни той.
ПРОДУКТИ
4,5 кг червени месести камби
За маринатата:
4 и 1/2 ч. ч. вода,
2 ч. ч. оцет,
1/2 ч. ч. сол,
2 и 1/2 ч. ч. захар,
дафинов лист, черен пипер и бахар на вкус
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Измиваме камбите, почистваме ги от семенниците и ги слагаме в подходящ съд.
Смесваме продуктите за маринатата и я слагаме да заври. След като маринатата изстине, заливаме камбите и ги оставяме да престоят едно денонощие.
Редим ги плътно в буркани и стерилизираме 5 минути.