Започва ремонт на фуги на две съоръжения на АМ „Марица" в област Хасково

Утре - 16 септември, започва ремонт на фуги на две съоръжения по АМ „Марица" на територията на област Хасково. Дейности ще се извършват по селскостопанския надлез при 109-и км на магистралата и на моста над река Каламица при 110-и км, в платното в посока ГКПП „Капитан Андреево". За реализацията на строителните работи поетапно ще се ограничава движението на автомобили активната и изпреварващата лента в платното към границата, като трафикът ще преминава в свободната лента.

Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената пътна сигнализация и ограничението на скоростта – 50 км/ч.

Дейностите ще се изпълняват от „Инфра експерт" АД, с което АПИ има договор по ЗОП за текущ ремонт и поддържане на АМ „Марица". Предвижда се след приключване на ремонта по съоръженията в платното в посока ГКПП „Капитан Андреево", да бъдат сменени и фугите в посока Хасково. Прогнозният срок за завършване на строителните работи е в настоящия строителен сезон.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.