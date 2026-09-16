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Слънце и краткотрайни валежи ни очакват на 16 септември

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Топло време и малко дъжд на места се очакват. СНИМКА: АРХИВ

Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността главно около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските. Ще духа слаб, в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, в София - около 25°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. По южното крайбрежие почти през целия ден ще бъде със значителна облачност и слаби краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 24°-26°. Температурата на морската вода е 23°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще има променлива облачност и на отделни места, главно в масивите от Югозападна България и в Централна Стара планина ще превали слабо. По високите части ще духа до умерен вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 10°.

Топло време и малко дъжд на места се очакват. СНИМКА: АРХИВ

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