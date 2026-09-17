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Слънчево и ветровито ще бъде времето на 17 септемв...

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Слънчево и ветровито ще бъде времето на 17 септември

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Слънчево и ветровито ще бъде времето на 17 септември СНИМКА: Pixabay

Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - около 27°.

По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. Слаб дъжд ще превали по южното крайбрежие. През деня ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра – около 12°.

Слънчево и ветровито ще бъде времето на 17 септември СНИМКА: Pixabay

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