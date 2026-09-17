Православен календар за 17 септември, вижте кои празнуват имен ден днес

Св. мчци Вяра, Надежда и Любов и майка им София.
Св. мчца Теодотия. Св. Нил, еп. Египетски
Празнуват: Вера, Вяра, Люба, Любов, Любен, Любомир, Любомира, Надежда, Надка, Надя, Севда, Севдалина, София, Софка
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Св. мчци Вяра, Надежда и Любов и майка им София.
Св. мчца Теодотия. Св. Нил, еп. Египетски
Празнуват: Вера, Вяра, Люба, Любов, Любен, Любомир, Любомира, Надежда, Надка, Надя, Севда, Севдалина, София, Софка
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