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Православен календар за 17 септември, вижте кои празнуват имен ден днес

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Св. мчци Вяра, Надежда и Любов и майка им София.

Св. мчца Теодотия. Св. Нил, еп. Египетски

Празнуват: Вера, Вяра, Люба, Любов, Любен, Любомир, Любомира, Надежда, Надка, Надя, Севда, Севдалина, София, Софка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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