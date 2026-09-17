Слънчево и топло утре, през почивните дни идват валежи

Предимно слънчево и топло ще бъде времето утре, като максималните температури ще достигнат между 26 и 31 градуса, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони и котловините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, а в София – около 10 градуса.

Следобед облачността временно ще се увеличи, но валежи не се очакват. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. В София максималната температура ще бъде около 27 градуса.

По Черноморието денят ще бъде предимно слънчев, след разсейването на сутрешната мъгла и ниската облачност. Температурите ще достигнат 24–26 градуса, а морската вода ще бъде 23–24 градуса. Вълнението ще е 2–3 бала.

Слънчево ще бъде и в планините. Следобед се очаква временно увеличение на облачността, но без валежи. Температурата на 1200 метра ще достигне около 21 градуса, а на 2000 метра – около 14 градуса.

В събота температурите ще се повишат до 27–32 градуса. Над планините в Западна България е възможно на отделни места да превали краткотрайно. В неделя вероятността за валежи и гръмотевици в западната половина от страната ще се увеличи, а дневните температури слабо ще се понижат, пише БТА.