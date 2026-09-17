Ремарке гори на магистрала "Марица" към ГКПП „Капитан Андреево"

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Ремарке гори на км 35 на АМ „Марица" в посока ГКПП „Капитан Андреево", съобщиха от АПИ и добавиха, че движението е временно ограничено.

От агенцията посъветваха всички водачи изчакват на място. Трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция".