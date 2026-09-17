Ограничават движението по "Тракия" край Чирпан заради подмяна на тол камери

На 23 септември за подмяна на тол камери временно ще се ограничава движението в първа активна лента на АМ „Тракия" при км 172, в района на Чирпан, в посока Бургас. За профилактика на тол съоръженията ще се ограничава движението и в общо 5 участъка от път I-5, в област Стара Загора

На 23 септември /сряда/ от 10 ч. за подмяна на тол камери, до приключване на предвидените дейности, ще се ограничава движението в първата активна лента при км 172 на АМ „Тракия" в района на Чирпан, в посока Бургас. Моторните превозни средства ще се пренасочват в останалите свободни ленти.

От 10:30 ч до 11 ч. ще се ограничава преминаването на моторните превозни средства в едната лента по път I-5 при км 199 в района на Казанлък. Трафикът ще се осъществява в свободната лента.

От 11:30 ч. за профилактика на тол камера ще се ограничава движението в едната лента на път I-5 и при км 212, в района на Ягода. До приключване на предвидените дейности в 12 ч. моторните превозни средства ще се пренасочват в свободната лента.

От 12 ч. да 12:30 ч. за профилактика на тол камера ще се ограничава движението в едната лента при км 191 на път I-5 в района на Крън. Трафикът на моторните превозни средства щe се осъществява в свободната лента.

От 13 ч. до 13:30 ч. за профилактика на тол камера ще се ограничава движението на автомобилите в едната лента на път I-5 при км 182 в района на Шипка. Трафикът ще се осъществява в съседната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.