Домашно сладко от узрели смокини

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КОЙ ГОТВИ

В сезона на смокините предлагам лесна рецепта за домашно сладко, пише ни Наталия Панчева.

ПРОДУКТИ

2 кг узрели, но

твърди смокини,

6 ч. ч. захар,

1 1/2 ч. ч. вода,

1 пакетче (10 г)

лимонтузу,

1 лайм

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Слагаме водата в подходящ съд да заври със захарта. Прибавяме добре измитите и почистени от дръжките смокини. Оставяме ги да врят силно в продължение на около 30 минути, като периодично разбъркваме с дървена лъжица.

Добавяме пакетчето лимонтузу и настърганата кора на добре измития лайм.

Сипваме сладкото в затоплени сухи бурканчета и го запечатваме. Стерилизираме 10 минути. Сервираме го с топли пухкави палачинки.