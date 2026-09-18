Домашно сладко от узрели смокини

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КОЙ ГОТВИ
В сезона на смокините предлагам лесна рецепта за домашно сладко, пише ни Наталия Панчева.
ПРОДУКТИ
2 кг узрели, но
твърди смокини,
6 ч. ч. захар,
1 1/2 ч. ч. вода,
1 пакетче (10 г)
лимонтузу,
1 лайм
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Слагаме водата в подходящ съд да заври със захарта. Прибавяме добре измитите и почистени от дръжките смокини. Оставяме ги да врят силно в продължение на около 30 минути, като периодично разбъркваме с дървена лъжица.
Добавяме пакетчето лимонтузу и настърганата кора на добре измития лайм.
Сипваме сладкото в затоплени сухи бурканчета и го запечатваме. Стерилизираме 10 минути. Сервираме го с топли пухкави палачинки.