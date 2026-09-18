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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23580208 www.24chasa.bg

Домашно сладко от узрели смокини

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Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

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адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

В сезона на смокините предлагам лесна рецепта за домашно сладко, пише ни Наталия Панчева.

ПРОДУКТИ

2 кг узрели, но

твърди смокини,

6 ч. ч. захар,

 1 1/2 ч. ч. вода,

1 пакетче (10 г)

лимонтузу,

1 лайм

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Слагаме водата в подходящ съд да заври със захарта. Прибавяме добре измитите и почистени от дръжките смокини. Оставяме ги да врят силно в продължение на около 30 минути, като периодично разбъркваме с дървена лъжица.

Добавяме пакетчето лимонтузу и настърганата кора на добре измития лайм.

Сипваме сладкото в затоплени сухи бурканчета и го запечатваме. Стерилизираме 10 минути. Сервираме го с топли пухкави палачинки.

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