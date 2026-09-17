Вижте как променят градския транспорт в София заради велошествието на 20 септември

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Столична община въвежда временна организация на движението на градския транспорт във връзка с провеждане на велосипедно шествие на 20.09.2026 г. в рамките на Европейска седмица на мобилността

На 19 и 20 септември 2026 г. автобусна линия № Х43 ще се движи по маршрут от Автостанция „Банкя" до Паметника на Васил Левски.

За линията се закрива спирка с код 6439 „Пл. Св. Александър Невски".

На 19 септември 2026 г. линиите на нощния транспорт в София ще се движат, както следва:

Линия № N1 – в посока ж.к. „Младост 4"

От бул. „Тодор Александров" при пл. „Независимост" по бул. „Княз Александър Дондуков", надясно по бул. „Васил Левски" и по бул. „Цар Освободител", след което по маршрута, двупосочно.

За линията се закриват следните спирки:

двупосочната спирка за прекачване с кодове 6435 и 6436 „Пл. Княз Александър I";

двупосочната спирка с кодове 6456 и 6457 „Ул. 6-и септември".

Линия № N2 – в посока „Студентски град"

От бул. „Тодор Александров" при пл. „Независимост" по бул. „Княз Александър Дондуков", надясно по бул. „Васил Левски" и по маршрута, двупосочно.

За линията се закриват следните спирки:

двупосочната спирка за прекачване с кодове 6435 и 6436 „Пл. Княз Александър I";

двупосочната спирка с кодове 6456 и 6457 „Ул. 6-и септември".

Линия № N3 – в посока ж.к. „Левски Г"

От бул. „Тодор Александров" при пл. „Независимост" по бул. „Княз Александър Дондуков", след кръстовището с бул. „Васил Левски" направо и по маршрута до ж.к. „Левски Г", двупосочно.

За линията се закриват следните спирки:

двупосочната спирка за прекачване с кодове 6435 и 6436 „Пл. Княз Александър I";

двупосочната спирка с кодове 6456 и 6457 „Ул. 6-и септември";

двупосочната спирка с кодове 6439 и 6440 „Пл. Св. Александър Невски";

спирка с код 1241 „Пл. Паметник Левски";

спирка с код 2012 „Ул. Кракра".

Линия № N4 – в посока ж.к. „Дружба 2"

От бул. „Тодор Александров" при пл. „Независимост" по бул. „Княз Александър Дондуков", надясно по бул. „Васил Левски", наляво по бул. „Янко Сакъзов" и по маршрута, двупосочно.

За линията се закриват следните спирки:

двупосочната спирка за прекачване с кодове 6435 и 6436 „Пл. Княз Александър I";

двупосочната спирка с кодове 6456 и 6457 „Ул. 6-и септември";

двупосочната спирка с кодове 6439 и 6440 „Пл. Св. Александър Невски".

Линиите ще спират на всички съществуващи трамвайни и автобусни спирки по променените маршрути.

На 19 септември 2026 г. ще бъдат организирани и извънредни пътувания с ретро трамвай за гражданите и гостите на София.

На 20 септември 2026 г., от 8:30 до 12:00 ч., маршрутите на обществения транспорт се променят, както следва:

Автобусни линии

Автобусна линия № 9 – Автобаза „Искър" – Военна академия

Линията ще се движи от Автобаза „Искър" до Военната академия, с обратен завой на кръстовището на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" и ул. „Шипка", двупосочно.

Автобусна линия № 72 – Западен парк – хотел „Плиска"

В посока хотел „Плиска": от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" надясно по бул. „Драган Цанков", бул. „Пейо Яворов", бул. „М. Еминеску" и бул. „Ситняково". От кръстовището на ул. „Оборище" и бул. „Ситняково" линията продължава по маршрута си, двупосочно.

Автобусна линия № 73 – ж.к. „Младост 2" – ж.к. „Овча купел 2"

В посока ж.к. „Овча купел 2": от спирка с код 0664 „Ж.к. Младост 2" направо по ул. „Св. Киприян", наляво по ул. „Проф. Александър Теодоров-Балан", наляво по бул. „Александър Малинов", наляво по бул. „Андрей Сахаров", направо по бул. „Проф. Марко Семов", надясно по бул. „Климент Охридски", направо по бул. „Драган Цанков", през кръговото кръстовище на бул. „Пейо Яворов" и по маршрута, двупосочно.

В посока ж.к. „Младост 2": от бул. „Проф. Марко Семов" надясно по бул. „Андрей Сахаров" и по маршрута.

Автобусна линия № 76 – ж.к. „Гоце Делчев" – ж.к. „Младост 4"

В посока ж.к. „Младост 4": от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" надясно и направо по бул. „Драган Цанков", направо по бул. „Климент Охридски", наляво по бул. „Проф. Марко Семов"/бул. „Андрей Сахаров", надясно по бул. „Александър Малинов" и по маршрута, двупосочно.

Автобусна линия № 84 – Летище София, Терминал 2 – Военна академия

В посока Военната академия: от бул. „Христофор Колумб" надясно по бул. „Проф. Цветан Лазаров", наляво и направо по бул. „Асен Йорданов"/бул. „Шипченски проход", надясно по бул. „Ситняково", наляво по бул. „Мадрид"/бул. „Янко Сакъзов", наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви", обратен завой при кръстовището на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" и ул. „Шипка" при Военната академия и по маршрута, двупосочно.

Автобусна линия № 94

В посока СУ „Св. Климент Охридски": направо по бул. „Васил Левски", наляво по бул. „Патриарх Евтимий", наляво по ул. „Фритьоф Нансен" и по маршрута, двупосочно.

Автобусна линия № 181

От с. Кокаляне по маршрута до кръстовището на бул. „Самоковско шосе" и ул. „Цветна градина", надясно по ул. „Павел Красов", направо по ул. „Димитър Пешев", наляво по бул. „Проф. Цветан Лазаров", наляво по бул. „Асен Йорданов" и по маршрута, двупосочно.

Автобусна линия № 183

От с. Долни Пасарел по маршрута до кръстовището на бул. „Самоковско шосе" и ул. „Цветна градина", надясно по ул. „Павел Красов", направо по ул. „Димитър Пешев", наляво по бул. „Проф. Цветан Лазаров", наляво по бул. „Асен Йорданов" и по маршрута, двупосочно.

Автобусна линия № 185

От с. Лозен по маршрута до спирка с код 0499 „Горублянско ханче", надясно по ул. „Димитър Пешев", наляво по бул. „Проф. Цветан Лазаров", наляво по бул. „Асен Йорданов" и по маршрута, двупосочно.

Автобусна линия № 186

От с. Герман по маршрута до спирка с код 0499 „Горублянско ханче", надясно по ул. „Димитър Пешев", наляво по бул. „Проф. Цветан Лазаров", наляво по бул. „Асен Йорданов" и по маршрута, двупосочно.

Автобусна линия № 204 – ж.к. „Гоце Делчев" – ж.к. „Дружба"

В посока ж.к. „Гоце Делчев": направо по бул. „Проф. Цветан Лазаров", наляво по бул. „Асен Йорданов", през пл. „Авиацията", направо по бул. „Г. М. Димитров", надясно по бул. „Драган Цанков", наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" и по маршрута, двупосочно.

Автобусна линия № 213 – ж.к. „Младост 4" – Централна гара

В посока Централна гара: от бул. „Александър Малинов" наляво и направо по бул. „Андрей Сахаров"/бул. „Проф. Марко Семов", надясно по бул. „Климент Охридски", надясно по бул. „Г. М. Димитров", през пл. „Авиацията", направо по бул. „Асен Йорданов", наляво по бул. „Шипченски проход", надясно по бул. „Ситняково", наляво по ул. „Оборище", надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" и по маршрута, двупосочно.

Автобусна линия № 280 – ж.к. „Студентски град" – Автостанция „Гео Милев"

В посока Автостанция „Гео Милев": по бул. „Г. М. Димитров", през пл. „Авиацията", направо по бул. „Асен Йорданов", наляво по бул. „Шипченски проход", надясно по ул. „Иван Димитров – Куклата" до Автостанция „Гео Милев", двупосочно.

Автобусна линия № 304 – ж.к. „Дружба 2" – НИМ

В посока НИМ: направо по бул. „Проф. Цветан Лазаров", наляво по бул. „Асен Йорданов", през пл. „Авиацията", направо по бул. „Г. М. Димитров", надясно по бул. „Драган Цанков", наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" и по маршрута, двупосочно.

Автобусна линия № 305 – Кулинарен К-Т „Пейфил" – Централна гара

В посока Централна гара: от бул. „Александър Малинов" наляво и направо по бул. „Андрей Сахаров"/бул. „Проф. Марко Семов", надясно по бул. „Климент Охридски", надясно по бул. „Г. М. Димитров", през пл. „Авиацията", направо по бул. „Асен Йорданов", наляво по бул. „Шипченски проход", надясно по бул. „Ситняково" и по маршрута, двупосочно.

Автобусна линия № 604 – гара „Искър" – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов"

В посока УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов": от бул. „Христофор Колумб" надясно по бул. „Проф. Цветан Лазаров", наляво и направо по бул. „Асен Йорданов", направо по бул. „Г. М. Димитров", надясно по бул. „Драган Цанков", наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" и по маршрута, двупосочно.

Автобусните линии ще обслужват всички съществуващи спирки по променените маршрути.

Тролейбусни линии

Тролейбусна линия № 1. Маршрутът се разделя на две части, както следва:

От Пета градска болница до кино „Одеон" – по действащия маршрут до кино „Одеон", наляво по бул. „Патриарх Евтимий" и обратно по маршрута до Пета градска болница.

От „Пътностроителна техника" до пл. „Сточна гара" – по действащия маршрут до спирка с код 1856 „Ул. Бяло море", направо по бул. „Ал. Дондуков", надясно по бул. „Васил Левски" до пл. „Сточна гара", обратен завой в кръговото кръстовище, направо по бул. „Васил Левски", наляво по бул. „Ал. Дондуков" (на двигател) и по маршрута до „Пътностроителна техника".

Тролейбусна линия № 2. Линията ще се движи по следния маршрут:

От ж.к. „Хаджи Димитър" – по действащия маршрут до спирка с код 1856 „Ул. Бяло море", направо по бул. „Ал. Дондуков", надясно по бул. „Васил Левски", през пл. „Сточна гара", направо по бул. „Сливница", наляво по ул. „Георги С. Раковски", по маршрута на тролейбусна линия № 9, наляво по бул. „Патриарх Евтимий" и по маршрута до ж.к. „Бъкстон".

От ж.к. „Бъкстон" – по действащия маршрут до транспортния подлез на НДК, наляво по ул. „Георги С. Раковски", по маршрута на тролейбусна линия № 9 до кръстовището на бул. „Сливница" и ул. „Георги С. Раковски", надясно по бул. „Сливница", надясно по бул. „Васил Левски", наляво по бул. „Ал. Дондуков" (на двигател) и по маршрута до ж.к. „Хаджи Димитър".

Тролейбусна линия № 3. Маршрутът се разделя на две части, както следва:

От „Пътностроителна техника" до пл. „Сточна гара" – по действащия маршрут до спирка с код 1856 „Ул. Бяло море", направо по бул. „Ал. Дондуков", надясно по бул. „Васил Левски" до пл. „Сточна гара", обратен завой в кръговото кръстовище, направо по бул. „Васил Левски", наляво по бул. „Ал. Дондуков" (на двигател) и по маршрута до „Пътностроителна техника".

От УМБАЛ „Св. Анна" – маршрутът се променя от ж.к. „Дружба 2" до площад „Авиацията", по маршрута на тролейбусна линия № 4, двупосочно.

Тролейбусна линия № 4. Маршрутът се разделя на две части, както следва:

От ж.к. „Дружба 2" до площад „Авиацията" – по действащия маршрут до площад „Авиацията", двупосочно, с обратен завой в кръговото кръстовище.

От ж.к. „Хаджи Димитър" – по действащия маршрут до спирка с код 1856 „Ул. Бяло море", направо по бул. „Ал. Дондуков", надясно по бул. „Васил Левски" до пл. „Сточна гара", обратен завой в кръговото кръстовище, направо по бул. „Васил Левски", наляво по бул. „Ал. Дондуков" (на двигател) и по маршрута до ж.к. „Хаджи Димитър".

Тролейбусна линия № 5. Маршрутът се разделя на две части, както следва:

От Надлез „Надежда" до кино „Одеон" – по действащия маршрут до кино „Одеон", наляво по бул. „Патриарх Евтимий" и обратно по маршрута до Надлез „Надежда".

Маршрутът се променя от ж.к. „Дружба 1" до площад „Авиацията", по маршрута на тролейбусна линия № 11, двупосочно, с обратен завой в кръговото кръстовище.

Тролейбусна линия № 6. Маршрутът се разделя на две части, както следва:

От ж.к. „Люлин 3" до пл. „Сточна гара" – по действащия маршрут до пл. „Сточна гара", двупосочно, с обратен завой в кръговото кръстовище.

От ж.к. „Лозенец" до кино „Одеон" – по действащия маршрут до кино „Одеон", наляво по бул. „Патриарх Евтимий" и обратно по маршрута до ж.к. „Лозенец".

Тролейбусна линия № 8. Линията ще се движи от ж.к. „Гоце Делчев" до кино „Одеон" – по действащия маршрут до кино „Одеон", наляво по бул. „Патриарх Евтимий" и обратно по маршрута до ж.к. „Гоце Делчев".

Тролейбусна линия № 11. Линията ще се движи от ж.к. „Дружба 1" до площад „Авиацията" – по действащия маршрут до площад „Авиацията", двупосочно, с обратен завой в кръговото кръстовище.

Тролейбусните линии ще спират на всички съществуващи спирки по променените маршрути.