На 18 септември рожден ден имат

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Димитър Рачков, актьор и тв водещ

Чл.-кор. проф. д-р Аксиния Джурова, изкуствовед

Полк. доц. д-р Димо Димов, д.м., заместник-началник на ВМА, ръководител на катедра “Медицина на бедствените ситуации” във ВМА

Д-р Елена Кирчева, дипломат, основател и генерален секретар на Виенския икономически форум

Проф. д-р Кузман Гиров, началник на Клиниката по съдова хирургия и ангиология на ВМА

Проф. Иван Чалъков, социолог

Иво Димов, кмет на Димитровград и зам.-председател на УС на Националното сдружение на общините в Република България

Павел Поппандов, актьор

Руси Чанев, актьор

О.з. ген. Богомил Бонев, адвокат, бивш министър на вътрешните работи

Стойка Кръстева, олимпийска шампионка по бокс

Елица Янкова, състезателка по борба, бронзова олимпийска медалистка

Атидже Алиева-Вели, депутат

Анелия Луцинова, актриса