Топло през деня, с малко облаци, още добре за море

През следващата седмица ще има още дъждове и захлаждане

Минималните температури в петък ще бъдат от 10 до 16 градуса, по Черноморието: 15 - 17 градуса. Сутринта бързо ще премине слабо изразена облачна вълна. През деня ще бъде слънчево. Следобед и през нощта срещу събота отново ще се заоблачи, без валежи. Максималните температури ще са от 27 до 32 градуса, по Черноморието дневни температури: 24 - 26 градуса. За София минималната температура ще е 10, а максимална - 28 градуса. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

В събота минималните температури ще бъдат от 12 до 17 градуса. Преди обед ще бъде слънчево. Следобед над страната ще премине облачна вълна без валежи. Максималните температури ще са от 28 до 32 градуса. За София минималната температура ще е 12, а максималната - 28 градуса.

По Черноморието ще бъде слънчево. Следобед и през нощта от запад на изток ще се заоблачи. Максималните температури на въздуха ще са 24-25 градуса. Температурата на морската вода е от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 24-25 по южното. Вълнението ще е слабо.

Над планините преди обед ще е слънчево. Следобед значителна облачност ще има над Рила и Пирин, без валежи. Максималните температури над 2500 м ще са от 12 до 14 градуса, а на 1500 м - от 23 до 25 градуса.

В неделя минималните температури ще бъдат от 12 до 17 градуса. Денят ще започне с облаци по Черноморието и над Тракия. По-късно облаците ще намаляват до слънчево време. Максималните температури ще са от 28 до 32 градуса. За София минималната температура ще е 12, а максималната 29 градуса. По Черноморието сутринта ще се стелят ниски облаци, които бързо ще намаляват. Следобед ще бъде слънчево. Максималните температури на въздуха ще са 25-28 градуса. Над планините сутринта облачността ще е разкъсана, значителна над Родопите. През деня ще е предимно слънчево. Максималните температури над 2500 м ще са от 11 до 13 градуса, а на 1500 м - от 22 до 24 градуса.

В понеделник следобед ще има увеличение на облачността, с превалявания през нощта над западните райони.

Във вторник облачността ще бъде значителна, с валежи главно в южните и в източните райони. Температурите през деня ще достигат 18-23 градуса.