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Студено сутрин и топло през деня ще бъде времето на 18 септември

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Слънце и малко облаци се очакват днес. СНИМКА : Pixabay

В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9° и 14°, за София - около 10°.

Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - около 27°.

Сутринта на места по Черноморието ще има ниска слоеста облачност или мъгла. През деня ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 24° - 26°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен, по високите части – северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 14°.

Слънце и малко облаци се очакват днес. СНИМКА : Pixabay

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