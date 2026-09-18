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Православен календар за 18 септември

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Православен календар

Преп. Евмений, еп. Гортински чудотворец

Преп. Евмений живял през VII в. Още от младини го привличал монашеският живот, затова раздал всичкото си богатство и се оттеглил в манастир. Станал опора на бедни и нуждаещи се, закрилник на слаби и сираци, лечител на болни и се прославил като чудотворец. Заради благочестието си бил избран за епископ на град Гортин на о. Крит. Но го наклеветили пред властите и го заточили в Тивианската пустиня, където починал. Тялото му било пренесено в Гортин и погребано с почести.

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