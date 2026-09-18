Натоварен е трафикът на ГКПП Капитан Андреево и Лесово

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Натоварен е трафикът на граничните контролно-пропускателните пунктове (ГКПП) с Турция Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6 ч тази сутрин.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, е преустановила работа поради ниското ниво на река Дунав. Фериботната връзка, обслужваща граничния преход Свищов – Зимнич, също временно преустановила работа поради ниското ниво на Дунав.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През Рудозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.