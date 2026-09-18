Георги Рачев: През уикенда бъдете навън, после леко се захлажда

Събота и неделя бъдете навън - на морето, на вилата, ще бъде много хубаво и топло. В понеделник и вторник се очаква съществено захлаждане, след което за кратко температурите отново ще се вдигнат.

Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев пред bTV.

В понеделник през страната ще мине студен фронт, но температурите няма да падат много. До края на месеца не се очаква сериозно застудяване и максималните температури ще са до 22-23 градуса, включително и в София.

Днес в столицата ще е от 14 до 28 градуса, а през уикенда - от 15 от 28°С. През новата седмица сутрин температурите ще са 8-9°С, но след това ще се вдигат до към 18, ще бъде и облачно. В понеделник и вторник може леко да превали.

В Пловдив и Стара Загора ще бъде горещо - до 29 градуса от днес до понеделник.

В Бургас до края на месеца времето ще остане много добро с до 23 градуса и морето няма да позволи голямо захлаждане. Във Варна може да превали във вторник.

В Русе и Плевен ще бъде по-топло - през уикенда температурите може да стигнат до 29-31 градуса. Към края на месеца там отново ще е топло - до 24°С, но с леки валежи.