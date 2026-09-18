Катастрофа край Поповци затруднява движението

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Движението по път II-44 Киевци - Габрово в района на Поповци /при км 25/ е в една лента заради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".