Добри са условията за туризъм в планините, следобед се очаква заоблачаване

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Добри са условията за туризъм днес, съобщават от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Времето е ясно и слънчево.

Температурите са между 11 и 6 градуса. От ПСС предупреждават, че прогнозата е за заоблачаване в следобедните часове, предава БТА.

Няма инциденти с туристи през изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде предимно слънчево. Следобед ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен, по високите части – северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 14°.