От 21 септември спират движението по пътя Ново Паничарево - Ясна поляна

От 21 септември /понеделник/ за изпълнението на етап от основния ремонт на път III-9009 между селата Ново Паничарево и Ясна поляна ще се ограничи изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Затварянето на отсечката е необходимо за осигуряване на безопасни условия за извършване на строителството и сигурността на всички пътуващи, съобщиха от АПИ.

Обходният маршрут за пътуване между двете населени места по време на строителните работи е следният:

От Ново Паничарево движението ще се насочва по път I-9 до пътния възел „Крайморие", след което по път II-99 до пътния възел „Приморско" и по път II-992 до Ясна поляна, където автомобилите ще се включват отново в път III-9009. В обратната посока движението ще се осъществява по същия маршрут – от с. Ясна поляна по път II-992 до пътния възел „Приморско", по път II-99 до пътния възел „Крайморие" и по път I-9 до с. Ново Паничарево.

Автомобилите със специален режим също ще бъдат пренасочвани по обходния маршрут, тъй като етапът на ремонт на третокласния път не позволява безопасно преминаване по него. Алтернативното трасе е по републиканската пътна мрежа и е съобразено с въведените ограничения и ремонти в района. Прогнозният срок за изпълнение на този етап от строително-монтажните работи е около 6 месеца.

Основният ремонт на третокласния път III-9009, който започна през декември 2025 г., предвижда цялостно обновяване на асфалтовата настилка, подобряване на отводняването, ремонт на 3 мостови съоръжения, водостоци и множество пресичания с електропроводи и водопроводи. Ремонтът се изпълнява от „Славлен" АД, с която Агенцията има договор по ЗОП. Срокът на договора е 360 календарни дни.

АПИ се извинява на гражданите за причиненото неудобство и благодари за разбирането и търпението по време на ремонтните дейности. Апелът към шофьорите е да планират предварително пътуванията си, да спазват поставената пътна сигнализация и да се движат с повишено внимание.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.