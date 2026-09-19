На 19 септември рожден ден имат

Недялко Чандъров, председател на УС и главен изпълнителен директор на ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп”
Проф. д-р Дочо Боджаков, кинорежисьор и сценарист
Христо Алексиев, бивш служебен вицепремиер по икономическите политики и министър на транспорта
Илия Лазаров, председател на СДС, евродепутат
Теодора Димова, белетрист и драматург
Петър Диков, председател на Съюза на българските архитекти, бивш главен архитект на София
Пламен Илчев, бизнесмен
Стамен Янев, бивш изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции