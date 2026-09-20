На 20 септември рожден ден имат

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Пламен Димитров, президент на КНСБ

Нено Димов, бивш министър на околната среда и водите

Доц. д-р Снежана Ботушарова, юрист, преподавател по конституционно право в НБУ, бивш съдия в Европейския съд по правата на човека